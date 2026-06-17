Братья Глотовы: город должен быть чистым, ни одну точку пропускать нельзя

17 июня в России отмечается День работника сферы обращения с отходами. Это те самые люди, которые делают наш город чище, безопаснее и светлее. Их работа кажется незаметной, но, если проезд к контейнерной площадке перекрыт и вывоз осуществить невозможно, это сразу почувствуют на себе абсолютно все жители. В преддверие праздника мы провели один день с водителями мусоровозов и узнали, все тонкости этой профессии.
Ювелирная точность.
Наши герои — братья Сергей и Алексей Глотовы. Оба работают водителями мусоровозов у регионального оператора ООО «Нижэкология-НН», у обоих за плечами свыше 20 лет стажа.
— Я начал работать на мусоровозе в 2002 году, через пару лет ко мне присоединился брат Алексей, — рассказывает Сергей Глотов. — Так вышло, что мы с самого детства мечтали стать водителями. Видимо, сказался пример отца — он всю жизнь проработал водителем трактора в совхозе. Поэтому профессия была нам не в новинку — еще мальчишками мы учились держать руль и нажимать педали.
Правда, в отличие от трактористов, работа на мусоровозе требует подчас ювелирного мастерства — надо уметь заезжать в самые узкие дворы, маневрировать между припаркованными машинами и ловко выгружать мусор с самых неудобных площадок. Одним словом, управляться с мусоровозом могут только настоящие мастера своего дела.
— Сейчас еще стало немного легче — всего три рычага для погрузки. А раньше, когда была боковая загрузка отходов, вот тогда приходилось помучаться, — вспоминает Алексей. — Однако и сейчас нужна во всем точность. Бывает, приезжаешь во двор 12-подъездного дома, а там тупик. Сразу понимаешь, что заезжать нужно задним ходом и смотреть в «оба». Порой расстояние между мусоровозом и припаркованными легковушками сантиметров пять, не больше. И все равно умудряемся проезжать. Сложнее всего, когда приходится заезжать на бордюр, вот тут очень рискованно — соскользнешь и будет авария. Ни тормоза, ни ручник здесь не помогут. Поэтому в таких ситуациях стараемся не рисковать — сообщаем диспетчеру, что не можем проехать, делаем фото и уезжаем.
Больше 200 площадок за смену.
Рабочий день водителя мусоровоза начинается тогда, когда большинство нижегородцев еще только пьют утренний кофе. Первым делом, перед рейсом, нужно пройти технический осмотр 15-тонной машины, затем следует медосмотр, получение путевого листа и только после этого водителю можно садиться за руль. Как правило, все они уже четко знают свой маршрут — где могут возникнуть пробки, где наверняка придется объезжать, и где будут сложности с заездом. В путевом листе у водителя не менее 200 контейнерных площадок. Пока он не объедет каждую, смена не закончится.
— Конечно, все предусмотреть невозможно, возникают неполадки и у нас, — делится Сергей. — Случается, или гидравлическая установка на погрузочной системе заклинит, или шланг какой порвется — точно надо ремонтировать. С мелким ремонтом справляемся сами прямо на месте, а с серьезными поломками едем на базу и отдаем машину мастерам ремонтной зоны. Благо у нас там все ребята работают на совесть. Кстати, если сломалась машина, это вовсе не значит, что у тебя выходной. Либо берешь резервную, либо дожидаешься, когда отремонтируют твою и снова выезжаешь на маршрут. Город должен быть чистым, ни одну площадку нельзя пропускать.
Как избежать мусорного коллапса.
Однако не всегда чистота на площадке зависит только от водителя мусоровоза. Правильное складирование отходов, постоянная уборка и содержание контейнерной площадки — вот залог успеха.
— Иногда берешься за контейнер, а он не поддается. Смотришь, а там навалено все подряд — кирпичи, ветки, пакеты с мусором. И все это вперемешку. Так делать ни в коем случае нельзя. Мы можем вывезти только обычный мусор — или, другими словами, ТБО. Что касается строительного мусора, то мы его даже загрузить не можем — сломается погрузочный механизм у машины. А спиленные деревья и ветки должны утилизировать ТСЖ или управляющие компании. Но, мало кто в этом начинает разбираться. А вывоз мусора в этом случае осуществить не можем. И нашей вины в этом нет. В такие моменты становится очень обидно.