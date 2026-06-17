Братья Глотовы: город должен быть чистым, ни одну точку пропускать нельзя

— Сейчас еще стало немного легче — всего три рычага для погрузки. А раньше, когда была боковая загрузка отходов, вот тогда приходилось помучаться, — вспоминает Алексей. — Однако и сейчас нужна во всем точность. Бывает, приезжаешь во двор 12-подъездного дома, а там тупик. Сразу понимаешь, что заезжать нужно задним ходом и смотреть в «оба». Порой расстояние между мусоровозом и припаркованными легковушками сантиметров пять, не больше. И все равно умудряемся проезжать. Сложнее всего, когда приходится заезжать на бордюр, вот тут очень рискованно — соскользнешь и будет авария. Ни тормоза, ни ручник здесь не помогут. Поэтому в таких ситуациях стараемся не рисковать — сообщаем диспетчеру, что не можем проехать, делаем фото и уезжаем.