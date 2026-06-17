Более 400 млн рублей направят на благоустройство 7 территорий в Нижнем Новгороде

404 млн рублей направят на благоустройство семи общественных пространств в Нижнем Новгороде. Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству.
Так, на эти средства завершат работы второй очереди в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода. Сюда входит монтажу конструкции амфитеатра, устройству покрытий, оборудование скейт-парка, высадка зеленых насаждений, ремонт ограждения по периметру, установка светодиодного освещения, скамеек, урн, теннисных столов, а также малых архитектурных форм для организации пляжной и детской игровой зон.
В сквере имени Космонавта Комарова планируют закончить первую очередь работ до середины августа. Подрядчик уже занимается устройством покрытий, а после приступит к установке лавочек, урн, качелей, теннисных столов и к озеленению.
Также к этому же сроку должны завершить благоустройство первой очереди зеленой зоны напротив ЖК «Корабли». Там появится детская площадка, новые покрытия, скамейки, урны, качели, теннисные столы, хоккейная коробка и газон.
К планировке территории общественного пространства между улицами Садовой и Светлой в деревне Малая Ельня Кстовского района также уже приступили. К середине августа здесь появятся детская игровая и спортивная зоны, наружное освещение, лавочки и урны.
Работа еще над тремя участками ведется в городе Кстово. До конца июля должны быть благоустроены общественная территория по бульвару Нефтепереработчиков и пешеходная зона по проспекту Победы, до середины августа — откос в поселке Приволжский.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что администрация Нижегородского района через суд добивается устранения дефектов, выявленных после благоустройства сквера им. Горького.