Более 400 млн рублей направят на благоустройство 7 территорий в Нижнем Новгороде

Так, на эти средства завершат работы второй очереди в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода. Сюда входит монтажу конструкции амфитеатра, устройству покрытий, оборудование скейт-парка, высадка зеленых насаждений, ремонт ограждения по периметру, установка светодиодного освещения, скамеек, урн, теннисных столов, а также малых архитектурных форм для организации пляжной и детской игровой зон.