Средняя зарплата в Москве выросла за год почти на 31 тысячу рублей

9 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России в этом году планируют легализовать занятость около 1,3 миллиона человек. При этом в 2025 году целевой показатель по выводу работников из теневого сектора составлял 775 тысяч человек.