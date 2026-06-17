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Средняя зарплата в Москве выросла за год почти на 31 тысячу рублей

Средний размер заработной платы в Москве за год вырос практически на 31 тысячу рублей, достигнув порога 219 618 рублей. Об этом в среду, 17 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные.

Средний размер заработной платы в Москве за год вырос практически на 31 тысячу рублей, достигнув порога 219 618 рублей. Об этом в среду, 17 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные.

— При этом средний размер заработной платы в России в марте 2026 года составлял 112 654 рубля, — говорится в материале.

9 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России в этом году планируют легализовать занятость около 1,3 миллиона человек. При этом в 2025 году целевой показатель по выводу работников из теневого сектора составлял 775 тысяч человек.

В марте 2026 года в пяти отраслях российской экономики средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей. При этом лидерами стали финансовая и страховая сферы — 314 тысяч рублей.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в РФ один из самых низких уровней безработицы, он составляет примерно 2,2 процента, и «это очень хороший результат». Однако глава Министерства экономического развития Максим Решетников заявил, что сложившуюся ситуацию на российском рынке труда можно назвать сложной.

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