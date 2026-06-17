Воду перекроют в домах на 10 улицах в центре Воронежа 18 июня

В четверг, 18 июня, жители Центрального района Воронежа останутся без холодной воды. Как сообщили в пресс-службе РВК, ограничения продлятся с 14:00 до 18:00. Причиной отключения станет плановая замена запорной арматуры на улице Революции 1905 года.
Список адресов, попавших под временные ограничения:
· ул. Плехановская, 52−64 (четная сторона);
· ул. Войкова;
· ул. Желябова;
· ул. Комиссаржевской;
· ул. Никитинская;
· ул. Карла Маркса, № 51−71 и № 74−114;
· ул. Фридриха Энгельса, 14−54;
· пер. Мельничный;
· ул. Пушкинская, № 2, 4, 6;
· ул. Кольцовская, № 5−46.
В РВК предупредили, что после возобновления подачи воды возможны изменения ее цвета и состава из-за гидроударов и взвеси в трубах, однако она не несет угрозы для здоровья.