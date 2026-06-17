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Воду перекроют в домах на 10 улицах в центре Воронежа 18 июня

Коммунальщики начнут плановые работы в 14:00.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 18 июня, жители Центрального района Воронежа останутся без холодной воды. Как сообщили в пресс-службе РВК, ограничения продлятся с 14:00 до 18:00. Причиной отключения станет плановая замена запорной арматуры на улице Революции 1905 года.

Список адресов, попавших под временные ограничения:

· ул. Плехановская, 52−64 (четная сторона);

· ул. Войкова;

· ул. Желябова;

· ул. Комиссаржевской;

· ул. Никитинская;

· ул. Карла Маркса, № 51−71 и № 74−114;

· ул. Фридриха Энгельса, 14−54;

· пер. Мельничный;

· ул. Пушкинская, № 2, 4, 6;

· ул. Кольцовская, № 5−46.

В РВК предупредили, что после возобновления подачи воды возможны изменения ее цвета и состава из-за гидроударов и взвеси в трубах, однако она не несет угрозы для здоровья.