В Якутске пройдет чемпионат России по стрельбе из лука

Чемпионат России по стрельбе из лука состоится в Якутске с 28 июня по 4 июля, сообщили в администрации главы и правительства республики. Проведение таких масштабных спортивных мероприятий отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Состязания состоятся на стадионе «Туймаада» имени Н. Н. Тарского. Ожидается, что участие в них примут около 300 представителей различных регионов страны. Соревнования включены в Единый календарный план всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2026 год.
«Проведение чемпионата России в Якутске имеет особое значение для развития стрельбы из лука в Дальневосточном регионе. Наши спортсмены регулярно показывают достойные результаты на главных соревнованиях страны. И проведение этих соревнований с участием ведущих спортсменов России несомненно будет способствовать популяризации этого вида спорта в республике. Подготовка ведется в соответствии с утвержденным календарным планом и находится на завершающей стадии. Уверен, мы проведем соревнования на высоком организационном уровне», — сказал зампред правительства Якутии Сергей Местников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.