В Якутске пройдет чемпионат России по стрельбе из лука

«Проведение чемпионата России в Якутске имеет особое значение для развития стрельбы из лука в Дальневосточном регионе. Наши спортсмены регулярно показывают достойные результаты на главных соревнованиях страны. И проведение этих соревнований с участием ведущих спортсменов России несомненно будет способствовать популяризации этого вида спорта в республике. Подготовка ведется в соответствии с утвержденным календарным планом и находится на завершающей стадии. Уверен, мы проведем соревнования на высоком организационном уровне», — сказал зампред правительства Якутии Сергей Местников.