Лже-военкоры охотятся на семьи участников СВО: Россиян предупредили об очередной схеме мошенничества

По данным ведомства, злоумышленники звонят близким погибших или пропавших без вести военнослужащих и сообщают о якобы подготовке материала о бойце. Под этим предлогом они предлагают содействие в получении компенсаций, оформлении наградных документов или поиске дополнительной информации. В МВД подчеркнули, что расчет строится на сильном эмоциональном воздействии и желании семьи получить любую информацию о близком человеке.