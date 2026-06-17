Александр Бублик получил особое признание от организаторов Уимблдона

С 29 июня по 12 июля пройдет один из четырех турниров категории Большого шлема — Уимблдон-2026. Организаторы турнира объявили список теннисистов, получивших специальный допуск wild card.
В мужском парном разряде выступит дуэт первой ракетки Казахстана Александра Бублика и австралийца Ника Кирьоса. Спортсмены на минувшей неделе приняли участие в турнире ATP-250 в Штутгарте и завершили выступление на стадии второго круга.
Ранее мы рассказывали, что в женском парном разряде на «Уимблдоне» выступят легендарные сестры Уильямс.