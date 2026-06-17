Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик получил особое признание от организаторов Уимблдона

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик получил специальный допуск (wild card) от организаторов Уимблдона, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

С 29 июня по 12 июля пройдет один из четырех турниров категории Большого шлема — Уимблдон-2026. Организаторы турнира объявили список теннисистов, получивших специальный допуск wild card.

В мужском парном разряде выступит дуэт первой ракетки Казахстана Александра Бублика и австралийца Ника Кирьоса. Спортсмены на минувшей неделе приняли участие в турнире ATP-250 в Штутгарте и завершили выступление на стадии второго круга.

Ранее мы рассказывали, что в женском парном разряде на «Уимблдоне» выступят легендарные сестры Уильямс.