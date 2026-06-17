«Мы все тянемся к искусству»: как проходит реставрация мозаики «Волшебный мир»

«Первая моя реставрация была в Чкаловске, а потом было восстановление мозаики в Дзержинске. Мы получаем опыт просто бесценный, когда работаем с такими прекрасными образцами советского искусства. Когда я работаю с детьми, я с ними много разговариваю об этом декоративном направлении. И они тоже приобщаются к этому искусству, рисуют в этой технике. Так мы по крупицам передаем детям память о нашем наследии», — поделилась волонтер Мария.