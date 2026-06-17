«Мы все тянемся к искусству»: как проходит реставрация мозаики «Волшебный мир»

С 9 июня на территории детского сада № 1 «Солнышко» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода приступили к реставрации масштабной мозаики «Волшебный мир». О том, как проходят работы, редакции сайта pravda-nn.ru рассказали участники и куратор проекта.
По словам дизайнера Александра Казарина, который руководит проектом, наибольшее количество нижегородских произведений мозаичного искусства советского периода можно увидеть именно на Автозаводе. Несколько из них расположены на детских учреждениях — мозаика «Волшебный мир» стала самой большой и самой поздней работой такого типа.
Еще одна особенность работы — творческая свобода авторов. Чаще всего советские мозаики создавались по определенным шаблонам и канонам, но в данном случае художники позволили себе поэкспериментировать с героями и образами, особенно на верхнем ярусе.
Мозаика «Волшебный мир» выполнена методом прямого набора, который редко используется из-за своей сложности. Художники намазывали поверхность цементом или клеем, а затем ускоренно выкладывали кусочки смальты и стеклянной плитки, чтобы успеть до полного высыхания. Обычно мозаики такого масштаба изготавливаются в мастерской на полу, а потом их переводят на фасад здания. Главная трудность такой техники для неопытного человека — картина создается вблизи, что требует глубокого понимания каждого из элементов.
Разрушение временем и процесс работы.
Мозаичное искусство впервые появилось на Средиземном море, где чаще всего климат сухой и теплый. По этой причине большинство римских произведений того периода дошли до нас практически без искажений.
В России мозаикам нужен особый уход из-за сезонности — осенью работы портятся под влиянием дождя, а зимой влага засыхает и проникает в микропоры. Непогода не так страшна, если здание оснащено системой гидроизоляции, однако не всегда удается сделать ее заранее. Такая участь коснулась и мозаики «Волшебный мир».
Степень сохранности каждого участка мозаики проверяется отдельно. Сначала реставраторы берут, например, сухой деревянный брусочек и стучат по поверхности, чтобы вызвать вибрацию. Так они понимают, как кусочки плитки и смальты прилегают к основе.
Сейчас волонтеры проводят вычистку. На этом этапе удаляются расколотые кусочки, а цементная поверхность выравнивается — во многих местах она повреждена плесенью и мхом. Сами участники сравнивают реставрацию с трудоемкой и ювелирной работой стоматолога.
Поддержка правительства и волонтерство.
Реставрация мозаики «Волшебный мир» стартовала благодаря грантовой поддержке правительства Нижегородской области. Это уникальный случай в России — на данный момент ни в одном другом регионе не проводится подобная системная работа.
Однако грантовые проекты не подразумевают оплату труда. Компенсируются только расходы на материалы и оборудование, поэтому потребовались волонтеры. По словам куратора, волонтерский призыв и подход крайне востребованы в Нижнем Новгороде.
«Масса людей готова тратить свое время и силы для того, чтобы менять окружение вокруг нас. Только большинству из них не хватает вызова. А мозаика — это такой объект, с одной стороны, ремонт и стройка, а с другой стороны, это произведение искусства. Мне кажется, что мы все тянемся к искусству», — объяснил Александр Казарин.
Среди волонтеров — неравнодушные нижегородцы самых разных возрастов, в том числе и школьники. Даже экзамены не мешают выпускникам участвовать в реставрации. Многие приходят совсем без опыта.
«Мы рисуем, а художник все равно каким-то образом соприкасается с реставраторами, пусть и не занимается реставрацией, но изучает историю искусства, восстанавливает полотна» — рассказала Алла Александровна, впервые участвующая в работах вместе со своим сыном-старшеклассником.
А некоторые уже не первый год занимаются реставрацией и используют накопленный опыт в своей профессии.
«Первая моя реставрация была в Чкаловске, а потом было восстановление мозаики в Дзержинске. Мы получаем опыт просто бесценный, когда работаем с такими прекрасными образцами советского искусства. Когда я работаю с детьми, я с ними много разговариваю об этом декоративном направлении. И они тоже приобщаются к этому искусству, рисуют в этой технике. Так мы по крупицам передаем детям память о нашем наследии», — поделилась волонтер Мария.
Первый ярус мозаики планируют восстановить уже в июле этого года, а второй — только в следующем году, так как уличное искусство требует теплой погоды.
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