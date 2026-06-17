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Схема движения трамвая № 5 изменится в Хабаровске

Изменения будут действовать с 20 по 21 июня. В этот период трамваи маршрута № 5 будут ходить от железнодорожного вокзала только до разворотного кольца возле школы № 38. Это связано с проведением ремонта ливневой канализации возле остановки «Школа № 51». Соответственно, в эти два дня движение трамваев от разворотного кольца за школой № 38 до.

Изменения будут действовать с 20 по 21 июня. В этот период трамваи маршрута № 5 будут ходить от железнодорожного вокзала только до разворотного кольца возле школы № 38. Это связано с проведением ремонта ливневой канализации возле остановки «Школа № 51». Соответственно, в эти два дня движение трамваев от разворотного кольца за школой № 38 до разворотного кольца за остановкой «Поселок Кирова» будет прекращено.