Хабаровская академия «Искра» выиграла дальневосточный этап «Локобола»

В краевой столице прошел межрегиональный футбольный турнир «Локобол», в котором приняли участие юные футболисты из семи дальневосточных регионов — Приморья, Сахалина, Хабаровского края, Амурской области, Забайкальского края, Якутии и Магаданской области. Всего участниками дальневосточного этапа «Локобола» стали 12 команд. По итогам турнира победила команда хабаровской футбольной академии «Искра». Именно она теперь представит весь Дальний Восток на суперфинале турнира «Локобол», который состоится с 30 июля по 2 августа 2026 года на стадионе «РЖД Арена».