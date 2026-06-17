Масштабная модернизация ведется в порту «Остерра» в Ванино

Только за первые пять месяцев текущего года через этот терминал отгружено 9,7 млн тонн угля, что на 44% больше, чем было за аналогичный период 2025 года. Одновременно продолжается масштабная модернизация этого терминала, в которую будет вложено около 26,5 млрд рублей. Благодаря таким инвестициям мощность порта «Остерра» должна достигнуть 40 млн тонн в год. Так, сейчас в порту строятся новый вагоноопрокидыватель, конвейерная инфраструктура, пересыпные станции и вагоноразмораживающий комплекс. Кроме того, продолжается электрификация 45 километров железнодорожных путей, принадлежащих этому предприятию.