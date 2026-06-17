Еще 11 выпускников из Хабаровского края набрали 100 баллов на ЕГЭ

Все они показали максимальный результат на экзамене по русскому языку. В общей сложности этот ЕГЭ в текущем году сдавали 5 319 жителей региона, и 11 из них набрали 100 баллов. Это шесть хабаровчан — Дарья Мякишева из школы № 27, Виктория Болтикова из школы № 30, Алена Зобнина из школы № 33, Александра Пятибрат из Политехнического лицея, Дмитрий Кузнецов из Математического лицея и Дарья Прокопьева из гимназии № 1. Кроме того, аналогичного результата добились три выпускницы из города Юности — Арина Иванова из школы № 32, Кристина Толокнова из гимназии № 9 и Анастасия Эзова из школы № 4. Также по 100 баллов набрали Елизавета Пенюгина из школы № 3 Советской Гавани и Леонид Рада из школы села Тополево Хабаровского района. Еще 47 выпускников набрали по 97 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку. Добавим, что по итогам четырех экзаменов в Хабаровском крае в этом году — уже 21 стобалльный результат. Семь человек набрали максимально возможное количество баллов на ЕГЭ по химии, двое по литературе и один по истории. К слову, в Хабаровском крае все выпускники, набравшие на экзамене 95 баллов и больше, имеют право получать денежную премию имени Н. И. Гродекова.