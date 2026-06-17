Участок от поворота на Чистополье до села Галкино обновляют по нацпроекту

На участке от поворота на Чистополье до с. Галкино полностью обновляют дорожное полотно. Работы идут по поручению губернатора Дмитрия Демешина по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К пользованию доступна всего одна полоса, что иногда парализует нормальное функционирование дороги.