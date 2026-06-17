Пенсионерка «инвестировала» 200 тысяч рублей мошенникам на Колыме

64-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками инвестиционной компании. Предложив женщине легкий пассивный доход, они убедили ее вкладывать деньги в биржевые операции. Две недели потерпевшая переводила деньги злоумышленникам, находясь в уверенности, что отправляет их на свой инвестиционный счет. Когда обещанный доход так и не поступил, женщина поняла что ее обманули. Ущерб составил около 200 тысяч.