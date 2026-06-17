Проект спорткомплекса на Семафорной получил разрешение на строительство

Департамент градостроительства выдал разрешение на строительство спорткомплекса «Водник». Объект будет располагаться на Семафорной, 357, а застройщик будет строить здание в рамках социальных обязательств по договору о комплексном развитии территорий.
Согласно проекту, внутри разместятся многофункциональный спортивный зал, зал фитнеса и шейпинга, тренажерный зал, раздевалки и душевые, конференц-зал, вестибюль с гардеробом и фойе, а также буфет, тренерская и медкабинет.
«Спорткомплекс на Семафорной застройщик начинал возводить ещё в 2016 году своими силами, однако завершить строительство в виду экономических обстоятельств не смог. Благодаря механизму комплексного развития территорий удалось выстроить взаимовыгодное взаимодействие со строительной компанией и включить объект в социальные обязательства, избавив город от долгостроя. Срок возведения его по договору — конец 2027 года», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
Напомним, в 2022 году администрация Красноярска заключила договор с ООО СК «Сиблидер» о комплексном развитии территории на трех несмежных участках на Вавилова и Семафорной. Для этого застройщик за свой счет расселяет и сносит аварийные бараки, а также передает городу 2 помещения под дошкольные образовательные учреждения, частично реконструирует переулок Вузовский, обновляет инженерные сети на участках, возводит проезды и парковки и благоустраивает пространства.
В настоящее время уже расселено и снесено 5 домов, а остальные 4 барака расселят до конца 2026 года.