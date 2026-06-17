Проект спорткомплекса на Семафорной получил разрешение на строительство

Напомним, в 2022 году администрация Красноярска заключила договор с ООО СК «Сиблидер» о комплексном развитии территории на трех несмежных участках на Вавилова и Семафорной. Для этого застройщик за свой счет расселяет и сносит аварийные бараки, а также передает городу 2 помещения под дошкольные образовательные учреждения, частично реконструирует переулок Вузовский, обновляет инженерные сети на участках, возводит проезды и парковки и благоустраивает пространства.