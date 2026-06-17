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В День памяти и скорби красноярцы зажгут тысячи свечей

22 июня в краевом центре пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит».

Источник: Комсомольская правда

Вечером 22 июня, в День памяти и скорби, на площадке около музея «Мемориал Победы» пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит». В 21:30 горожане зажгут огни в память о героях Великой Отечественной войны.

Получить именную свечу с табличкой (с данными вашего родственника-фронтовика) можно 22 июня с 20:30 до 21:30 около музея — с этим помогут волонтеры.

Из огоньков составят цифру 85 — в ознаменование годовщины начала войны — и слоган «Красноярск помнит».

День памяти и скорби — это годовщина начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.