В День памяти и скорби красноярцы зажгут тысячи свечей

Вечером 22 июня, в День памяти и скорби, на площадке около музея «Мемориал Победы» пройдет акция «Свеча памяти. Красноярск помнит». В 21:30 горожане зажгут огни в память о героях Великой Отечественной войны.
Получить именную свечу с табличкой (с данными вашего родственника-фронтовика) можно 22 июня с 20:30 до 21:30 около музея — с этим помогут волонтеры.
Из огоньков составят цифру 85 — в ознаменование годовщины начала войны — и слоган «Красноярск помнит».
День памяти и скорби — это годовщина начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.