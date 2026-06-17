В Бийске умер хирург Малыгин, спасший 20 тысяч жизней за полвека работы

Медик посвятил хирургии более 50 лет и проработал в Бийской районной больнице 44 года. На протяжении 36 лет он возглавлял хирургическое отделение, занимаясь как плановыми, так и экстренными операциями. На пенсию врач ушёл только в 73 года, продолжив после этого общественную деятельность.