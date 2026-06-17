Предпринимателям в Бурятии расскажут о госзакупках

Слушатели узнают о порядке получения услуги по размещению предпринимателей на электронных торговых площадках в центре «Мой бизнес». Также им расскажут об основных аспектах участия в закупках. Подключиться к вебинару можно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.