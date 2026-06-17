Предпринимателям в Бурятии расскажут о госзакупках

Обучающий вебинар «Государственные и муниципальные закупки для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций» пройдет в Бурятии 18 июня по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности, торговли и инвестиций республики.
«Это мероприятие станет полезным малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, планирующим участвовать в государственных или муниципальных закупках. Приглашенные эксперты расскажут о возможностях развития бизнеса через участие в закупках», — отметили в центре «Мой бизнес».
Слушатели узнают о порядке получения услуги по размещению предпринимателей на электронных торговых площадках в центре «Мой бизнес». Также им расскажут об основных аспектах участия в закупках. Подключиться к вебинару можно бесплатно, но необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.