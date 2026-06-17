Стало известно, сколько людей будут восстанавливать панораму

Восстанаваливать пострадавшее от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» будут до 200 специалистов различного профиля. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал эксперт Николай Васильев.
Он уточнил, что число участников будет меняться в зависимости от объема работ и того, насколько масштабным будет восстановление комплекса.
«Если мы говорим именно о панораме, то одна история. Если мы говорим о полном комплексе, мы думаем, что, может быть, 150−200. Ну, как потребуется», — сказал Васильев.
Эксперт отметил, что несмотря на сильные повреждения, благодаря современным технологиям и сохранившимся архивным материалам, получится воссоздать уникальный исторический комплекс.
«Сама панорама цифровая, так что все восполнимо и все можно вернуть в исходный вид. Обмерные чертежи есть, все есть», — рассказал Васильев.
По его мнению, процесс восстановления полотнаможет занять от двух до трех лет.
Ранее в МИД РФ раскрыли, кто может стоять за ударом ВСУ по «Обороне Севастополя».
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