«Он еще не знает, что уедет навсегда»: Сын Екатерины Тарховой, которую подозревают в убийстве родных, переехал жить к отцу

«Он еще не знает, что уедет навсегда. Мы ему сказали, что он едет погостить к папе на две недели. Я просто не знаю, как сказать ему, что он уезжает навсегда. Но я думаю, что Влад одарит его теплом — настолько, что он сам захочет там остаться», — призналась Братчикова.