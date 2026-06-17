Перед БКЗ открылась фотовыставка, посвященная Году единства народов России

Руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева по поводу содержания выставки отметила: «Часть представленных здесь экспонатов — работы фотографов из разных территорий Красноярского края, а также фотографии Русского географического общества, которые знакомят нас с образом жизни и культурной самобытностью народов России. Именно поэтому фотовыставка получилась такой наполненной и колоритной».