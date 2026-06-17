Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перед БКЗ открылась фотовыставка, посвященная Году единства народов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уличная фотовыставка, посвященная Году единства народов России, открылась на площади перед Большим концертным залом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уличная фотовыставка, посвященная Году единства народов России, открылась на площади перед Большим концертным залом.

Фотографии экспозиции представляют яркие моменты жизни людей разных национальностей.

Руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева по поводу содержания выставки отметила: «Часть представленных здесь экспонатов — работы фотографов из разных территорий Красноярского края, а также фотографии Русского географического общества, которые знакомят нас с образом жизни и культурной самобытностью народов России. Именно поэтому фотовыставка получилась такой наполненной и колоритной».

Первыми посетителями выставки стали делегаты Х Съезда депутатов Красноярского края «Создаём будущее вместе».

Экспозиция будет работать до середины июля. Сначала на площади перед филармонией, затем в сквере им. Ф. Э. Дзержинского.