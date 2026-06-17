Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американского рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование

Американского рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюремного заключения за изнасилование женщины. Об этом 16 июня сообщил таблоид Page Six.

Американского рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюремного заключения за изнасилование женщины. Об этом 16 июня сообщил таблоид Page Six.

По данным источника, сторона потерпевшей запросила максимальное наказание. Артист в ходе суда раскаялся и заявил, что заслуживает максимального срока.

Инцидент произошел в 2022 году в штате Луизиана. Потерпевшая получила травмы и была госпитализирована.

Музыкант признал вину еще в марте, однако на прошлой неделе, перед вынесением приговора, адвокат рэпера подал документы с просьбой отозвать признание вины.

Как пишет Page Six, в ходатайстве говорится, что у музыканта «не было достаточной возможности в полной мере обдумать последствия» сделки о признании вины до ее принятия, в результате которой обвинение было смягчено с первоначального обвинения в изнасиловании первой степени.

2 января американский скрипач Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса, в котором обвинил в сексуальных домогательствах голливудского актера и музыканта Уилла Смита.

До этого суд вынес приговор рэперу P. Diddy. Его признали виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией и приговорили к более чем четырем годам лишения свободы.

В похожую ситуацию попадал и американский рэпер Канье Уэст. Бывшая ассистентка скандального исполнителя Лорен Пишотта обвинила музыканта в изнасиловании.