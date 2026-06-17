Американского рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование

Американского рэпера Mystikal приговорили к 20 годам тюремного заключения за изнасилование женщины. Об этом 16 июня сообщил таблоид Page Six.
По данным источника, сторона потерпевшей запросила максимальное наказание. Артист в ходе суда раскаялся и заявил, что заслуживает максимального срока.
Инцидент произошел в 2022 году в штате Луизиана. Потерпевшая получила травмы и была госпитализирована.
Музыкант признал вину еще в марте, однако на прошлой неделе, перед вынесением приговора, адвокат рэпера подал документы с просьбой отозвать признание вины.
Как пишет Page Six, в ходатайстве говорится, что у музыканта «не было достаточной возможности в полной мере обдумать последствия» сделки о признании вины до ее принятия, в результате которой обвинение было смягчено с первоначального обвинения в изнасиловании первой степени.
2 января американский скрипач Брайан Кинг Джозеф подал иск в суд Лос-Анджелеса, в котором обвинил в сексуальных домогательствах голливудского актера и музыканта Уилла Смита.
До этого суд вынес приговор рэперу P. Diddy. Его признали виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией и приговорили к более чем четырем годам лишения свободы.
В похожую ситуацию попадал и американский рэпер Канье Уэст. Бывшая ассистентка скандального исполнителя Лорен Пишотта обвинила музыканта в изнасиловании.