«Если не вернусь — то не увидимся»: У звезды Top Gear Джереми Кларксона обнаружили рак

По его словам, он узнал о заболевании в мае, после чего прошёл дополнительные обследования. Биопсия показала наличие агрессивной формы рака простаты, однако врачи диагностировали болезнь на ранней стадии. Телеведущий отметил, что в ближайшие недели ему предстоит операция, после которой он временно отойдёт от работы.