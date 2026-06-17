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«Если не вернусь — то не увидимся»: У звезды Top Gear Джереми Кларксона обнаружили рак

У британского телеведущего Джереми Кларксона, известного по шоу Top Gear и «Ферма Кларксона», диагностировали рак простаты. О своём заболевании Кларксон рассказал в одном из эпизодов пятого сезона программы «Ферма Кларксона».

Источник: Life.ru

По его словам, он узнал о заболевании в мае, после чего прошёл дополнительные обследования. Биопсия показала наличие агрессивной формы рака простаты, однако врачи диагностировали болезнь на ранней стадии. Телеведущий отметил, что в ближайшие недели ему предстоит операция, после которой он временно отойдёт от работы.

«Если всё пройдёт успешно, увидимся в шестом сезоне (шоу “Ферма Кларксона” — прим. Life.ru). Если нет, то не увидимся», — заключил он.

Ранее в Великобритании начал работу онлайн-сервис Only Farmers, к запуску которого причастен телеведущий Джереми Кларксон, известный по проектам Top Gear и «Ферма Кларксона». Название проекта отсылает к популярному сервису OnlyFans, хотя не имеет с ним никакой связи. Новая площадка представляет собой туристический маркетплейс, ориентированный на сельские хозяйства.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.