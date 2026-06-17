В Красноярском крае ожидаются заморозки до −2 градусов

В центральных и южных территориях Красноярского края 18 и 19 июня местами ожидаются заморозки. Температура воздуха и поверхности почвы может опуститься до −2 градусов. Об этом сообщили в МЧС России по Красноярскому краю.
Из-за похолодания повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Особенно уязвимы цветки и завязи плодовых косточковых и семечковых культур, а также теплолюбивые растения. Специалисты рекомендуют заранее защитить насаждения. Растения можно укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, например спанбондом, соломой или другими материалами с низкой теплопроводностью.
Одним из самых практичных способов защиты молодых всходов остается укрытие. Для этого также подходят грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты. Садоводам и сельхозпроизводителям советуют следить за прогнозом и принять меры до наступления ночных заморозков.