Семья развернула на Эльбрусе флаг Нижегородкой области

Супруги Андрей и Ксения Виноградовы, родом из Нижнего Новгорода, поднялись на Эльбрус и развернули на высоте 5 350 метров флаг родного региона. До высшей точки горы они не добрались совсем немного — помешала непогода, сообщили в ИА «В городе N».
Идея восхождения родилась как личный проект: пара захотела символически связать самую высокую вершину Европы с Нижегородской областью. Хотя у Виноградовых уже был походный опыт, профессиональными альпинистами они не являются, а их прежний максимум не превышал 2 500 метров. С 8 по 15 июня семья находилась на Кавказе: проходила акклиматизацию, совершала тренировочные подъёмы и радиальные выходы.
С каждым днём маршрут становился сложнее, а достигнутые высоты — новым личным рубежом. Сначала пара поднялась на гору Чегет, затем покорила пик Терскол, а на скалах Пастухова (4 700 метров) в День России супруги вновь развернули флаг Нижегородской области. Процесс адаптации давался тяжело: кружилась голова, было трудно даже наклониться, чтобы завязать шнурки, но пара продолжала движение вперёд.
На 14 июня был запланирован штурм западной вершины Эльбруса. Участники восхождения экипировались по всем правилам — надели кошки, взяли ледорубы и страховочные системы. В темноте они двигались в составе колонны, преодолели «косую полку» и седловину, добрались до «перил». Внезапно группа оказалась в густом облаке: ветер нарастал, видимость стремительно падала. Продвигаться дальше стало рискованно, и на отметке 5 450 метров команда приняла решение повернуть назад. Как отметил Андрей, до вершины оставалось всего 192 метра.
По словам участника похода, разочарование было сильным — казалось, цель уже совсем близка. Однако в горах безопасность важнее амбиций, и гиды поступили правильно, остановив подъём.
В итоге флаг Нижегородской области был развёрнут на седловине Эльбруса. Супруги считают, что проект удался: даже в таких условиях символ региона выглядел впечатляюще. Для Андрея и Ксении, которые сейчас живут и работают в Москве, этот поход стал способом выразить привязанность к малой родине.
Восхождение носило семейный, любительский характер: пара не привлекала спонсоров, не пользовалась услугами профессиональной команды — только собственные силы, флаг и величественная гора.
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