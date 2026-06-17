Семья развернула на Эльбрусе флаг Нижегородкой области

На 14 июня был запланирован штурм западной вершины Эльбруса. Участники восхождения экипировались по всем правилам — надели кошки, взяли ледорубы и страховочные системы. В темноте они двигались в составе колонны, преодолели «косую полку» и седловину, добрались до «перил». Внезапно группа оказалась в густом облаке: ветер нарастал, видимость стремительно падала. Продвигаться дальше стало рискованно, и на отметке 5 450 метров команда приняла решение повернуть назад. Как отметил Андрей, до вершины оставалось всего 192 метра.