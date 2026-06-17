В Подмосковье за год очистят 39 водоемов

«Пруд площадью 6,5 гектара уже давно стал излюбленным местом для прогулок и тихих рыбалок. Пришло время сделать водоем еще красивее, чем он был до этого. Мы приступаем к комплексной очистке, чтобы вернуть водоему природную привлекательность и обеспечить комфортный отдых для десятков семей», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.