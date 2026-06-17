В Подмосковье за год очистят 39 водоемов

Специалисты в 2026 году очистят от мусора 39 водоемов в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Например, специалисты очистят пруд в поселке Подольской машинно-испытательной станции. Они уберут из воды плавающую растительность, бытовой мусор и многие другие предметы. В зависимости от глубины водоема работы могут вести вручную или с использованием специализированной техники.
«Пруд площадью 6,5 гектара уже давно стал излюбленным местом для прогулок и тихих рыбалок. Пришло время сделать водоем еще красивее, чем он был до этого. Мы приступаем к комплексной очистке, чтобы вернуть водоему природную привлекательность и обеспечить комфортный отдых для десятков семей», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.