Пермяки стали чаще ходить к психологам из-за стресса и тревоги

Жители Прикамья стали чаще обращаться к психологам из-за стресса и тревоги, сообщает v-kurse.ru.
За пять месяцев 2026 года помощь в кабинетах медико-психологического консультирования при государственных медицинских организациях получили около 12,5 тысячи жителей — на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По итогам 2025 года в целом в таких кабинетах помощь получили 27,6 тысячи человек — годом ранее их было 23,5 тысячи. При этом за последние пять лет число пациентов, состоящих на учёте у психиатров, снизилось на 3 процента.
В популярном сервисе онлайн-психотерапии отметили, что для жителей Прикамья психотерапия всё чаще становится регулярной практикой, а не разовой услугой. Среднемесячные расходы одного платящего пользователя из региона превышают 11,5 тысячи рублей.
Также в сервисе отметили, что больше 80% жителей Пермского края, обращающихся к психологам, — младше 34 лет. Самые распространённые запросы: хронический стресс (55,8%), трудности с самооценкой (52%), повышенная тревожность (48,5%), упадок сил (47,1%) и сложности в отношениях с партнёром (47,5%).
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