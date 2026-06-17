НАО «Гидромаш» им. В. И. Лузянина награждено орденом «За доблестный труд»

В Усадьбе Рукавишниковых 16 июня состоялось торжественное награждение коллектива Нижегородского акционерного общества «Гидромаш» им. В. И. Лузянина орденом «За доблестный труд». Президент России Владимир Путин еще в марте подписал соответствующий указ, высоко оценив вклад предприятия в развитие авиационной промышленности, а также отметив трудовые успехи заводчан. Награду генеральному директору «Гидромаша» Александру Владимировичу Лузянинину вручил губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин.
Напомним, что в прошлом году предприятие под девизом: «Гидромаш» — опора великих свершений" отметило свое 220-летие. К юбилею завод подошел с отличными показателями, увеличив рост производства на 14% в сравнении с предыдущим годом, более чем в 3 раза увеличил чистую прибыль и почти на 7,6% увеличил выручку.
«Гидромаш» принимает участие во всех значимых отечественных авиастроительных проектах: производит военную авиационную технику, беспилотные летательные аппараты, а также гражданские самолеты МС-21 — 310, Ил-96 — 300/400, Ил-114 — 300 и ЛМС-901 «Байкал».
А начиналось все с каретной мастерской, которую в 1805 году купец третьей гильдии Петр Ильин открыл в Москве. Со временем производство разрослось до размеров фабрики, на которой собирали и ремонтировали автомобили, а в годы Первой мировой войны стали выполнять заказы и для отечественной авиации. В середине 1920‑х годов предприятие стало производить первые советские малолитражные автомобили «НАМИ‑1».
В 1933 году завод перешел в ведение советского Глававиапрома и начал производить авиационные шасси. Осенью 1941 года завод № 119 (название «Гидромаш» он получил только в 1966 году) был эвакуирован в Горький и сначала занимал несколько отдельно расположенных площадок, но уже в середине войны производственные площади были объединены и располагались на Ворошиловском шоссе, нынешнем проспекте Гагарина. В 1969 году «Гидромаш» возглавил Владимир Ильич Лузянин и под его руководством предприятие стало лидером в отечественном самолетостроении. Коллективом завода в сотрудничестве с ведущими авиационными конструкторскими бюро страны были созданы шасси для различных модификаций самолетов и вертолетов фирм Микояна, Яковлева, Ильюшина, Туполева, Бериева, Антонова, Миля и Камова, а также воздушно-космического самолета «Буран».
В 2021 году Нижегородскому акционерному обществу «Гидромаш» присвоено имя Владимира Ильича Лузянина. Предприятие является лидером по выпуску шасси и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов и работает по полному научно-производственному циклу: проектирование, производство, испытания, ремонт и сервисное обслуживание.