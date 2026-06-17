НАО «Гидромаш» им. В. И. Лузянина награждено орденом «За доблестный труд»

В 1933 году завод перешел в ведение советского Глававиапрома и начал производить авиационные шасси. Осенью 1941 года завод № 119 (название «Гидромаш» он получил только в 1966 году) был эвакуирован в Горький и сначала занимал несколько отдельно расположенных площадок, но уже в середине войны производственные площади были объединены и располагались на Ворошиловском шоссе, нынешнем проспекте Гагарина. В 1969 году «Гидромаш» возглавил Владимир Ильич Лузянин и под его руководством предприятие стало лидером в отечественном самолетостроении. Коллективом завода в сотрудничестве с ведущими авиационными конструкторскими бюро страны были созданы шасси для различных модификаций самолетов и вертолетов фирм Микояна, Яковлева, Ильюшина, Туполева, Бериева, Антонова, Миля и Камова, а также воздушно-космического самолета «Буран».