«Казахи с вами»: Лобода покорила казахстанцев новой фотосессией с тазы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» разместила результаты эффектной фотосессии на странице в Instagram 16 июня 2026 года.
«Говорят, что человек выбирает собаку, похожую на себя. Мне кажется, я нашла свою породу, и это тазы. Похожи?» — спросила у многочисленных поклонников актриса.
Пользователи Сети воодушевленно отреагировали на творческую затею. Среди комментаторов отозвался и знаменитость Кайрат Нуртас. Он оставил смайлик в виде огненного сердца.
Как я рада этому тренду! Нашей казахской аудитории нужна популяризация здорового отношения к собакам и всем животным. Благодарю! Шикарно! Какая роскошная. Да, и вы красивая, и тазы наша супер красавица-стройняшка! Красотка невероятная. Любовь. Наша прекрасная гордость. Сплошное очарование. Вы так грациозны. Очень даже похожи, есть что-то общее. Мне кажется, они выбрали себе хозяйку! Всё, вы наша. Казахи с вами. С козырей решили зайти. Богиня.
Тазы — это редкая, уникальная и древняя порода охотничьих собак, которая сейчас переживает мощный виток международной популярности благодаря активной поддержке в Казахстане. Она не является массовой домашней породой во всем мире (как лабрадоры или шпицы), но имеет колоссальную культурную ценность и признание в кинологическом сообществе.
24 апреля 2026 года стало известно о том, что Кайрат Нуртас и Светлана Лобода записали совместный трек Sen meni kut. Уже 21 мая Нуртас и Лобода показали фрагменты клипа к совместной песне, который вызвал ажиотаж в Казнете. Украинская певица заявила, что презентация трека состоится 24 мая на «Алматы Арене» на сольном концерте любимца казахстанцев.