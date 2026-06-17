«Казахи с вами»: Лобода покорила казахстанцев новой фотосессией с тазы

Как я рада этому тренду! Нашей казахской аудитории нужна популяризация здорового отношения к собакам и всем животным. Благодарю! Шикарно! Какая роскошная. Да, и вы красивая, и тазы наша супер красавица-стройняшка! Красотка невероятная. Любовь. Наша прекрасная гордость. Сплошное очарование. Вы так грациозны. Очень даже похожи, есть что-то общее. Мне кажется, они выбрали себе хозяйку! Всё, вы наша. Казахи с вами. С козырей решили зайти. Богиня.