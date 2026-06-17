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Хозяйствам в Улуг-Хемском кожууне Тувы направили технику для полива полей

Оборудование поможет аграриям гарантировать стабильно высокий урожай и нарастить объемы местного производства.

Новую технику для полива полей направили хозяйствам в Улуг-Хемском кожууне Тувы при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации кожууна.

На данных предприятиях выращивают картофель, зерновые и кормовые культуры. Этим хозяйствам направлены две дождевальные установки. Оборудование поможет аграриям гарантировать стабильно высокий урожай независимо от погоды, а также нарастить объемы местного производства. Кроме того, региональный минсельхоз планирует дополнительно приобрести 10 единиц техники через механизм лизинга.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.