Нижегородца отправили на лечение за гибель около 30 животных

Жителя Советского района Нижнего Новгорода, обвиняемого в гибели около трех десятков собак и кошек, отправили на принудительное лечение. Его судили по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), сообщили в Нижегородском областном суде.