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Нижегородца отправили на лечение за гибель около 30 животных

Жителя Советского района Нижнего Новгорода, обвиняемого в гибели около трех десятков собак и кошек, отправили на принудительное лечение. Его судили по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), сообщили в Нижегородском областном суде.

Источник: Коммерсантъ

Жителя Советского района Нижнего Новгорода, обвиняемого в гибели около трех десятков собак и кошек, отправили на принудительное лечение. Его судили по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), сообщили в Нижегородском областном суде.

Суд установил, что фигурант, мучивший животных в двух жилых помещениях, находился в состоянии невменяемости.

Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности с назначением принудительной меры медицинского характера. Дело рассматривали в закрытом заседании, постановление суда в законную силу пока не вступило.