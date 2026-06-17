На тушении лесных пожаров в Красноярском крае работают более 1400 человек и самолет-зондировщик

За минувшие сутки в регионе ликвидировали 21 пожар на площади 3,4 тыс. га. Еще 25 возгораний локализованы, распространение огня удалось остановить. По данным на 11:00 17 июня, в крае действуют 88 лесных пожаров на площади 62,6 тыс. га. Они зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах.