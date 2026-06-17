На тушении лесных пожаров в Красноярском крае работают более 1400 человек и самолет-зондировщик

В Красноярском крае усиливают группировку лесопожарных сил на севере региона. Об этом сообщили в краевом Лесопожарном центре.
Сегодня в Енисейск должны прибыть около 100 огнеборцев из южных, западных и центральных округов края. Всего в тушении лесных пожаров участвуют более 1400 специалистов. Ежедневно задействуют 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники.
За минувшие сутки в регионе ликвидировали 21 пожар на площади 3,4 тыс. га. Еще 25 возгораний локализованы, распространение огня удалось остановить. По данным на 11:00 17 июня, в крае действуют 88 лесных пожаров на площади 62,6 тыс. га. Они зафиксированы в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском лесничествах.
Почти все пожары находятся в удаленной труднодоступной местности, куда можно добраться только авиацией. Угрозы населенным пунктам нет.
В Красноярский край перебросили межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны, а также подкрепление из Бурятии и Забайкальского края. Всего это более 350 человек.
На кромках пожаров специалисты работают вручную. Они прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой, проводят встречный отжиг и окарауливание. На сложных участках авиапожарные создают минполосы взрывным методом. Также для искусственного вызывания осадков при подходящих погодных условиях используют самолет-зондировщик Ан-26.
В регионе действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы.
При обнаружении возгорания в лесу нужно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00 (звонок бесплатный).