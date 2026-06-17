Показатели по повышению финграмотности граждан планируется включить в региональные рейтинги оценки нижегородских муниципалитетов

«Охват нижегородцев мероприятиями по финграмотности увеличился за прошлый год почти на 30 процентов — с 1,4 до 1,8 миллиона человек. Мы “идем” в хорошем темпе, не будем сбавлять его и дальше. В планах на следующий год — разработка новых образовательных продуктов и игровых форматов, работа со школьниками, повышение квалификации педагогов. Мы продолжим уделять большое внимание людям старшего поколения — это самая уязвимая категория. При этом важно активнее работать и с экономически активным населением. К сожалению, многие взрослые люди продолжают попадаться на уловки мошенников, не всегда владеют базовыми финансовыми знаниями. Учитывая важность вопроса, планируем включить показатели по повышению финграмотности граждан в региональные рейтинги оценки нижегородских муниципалитетов. Наши районы были очень вовлечены в эту работу в прошлом году. Уверен, что они будут показывать достойные результаты и в дальнейшем», — подчеркнул Егор Поляков. «Нижегородская область продолжает задавать тренды в сфере финансового просвещения. В этом году мы уделяем особое внимание взаимодействию с представителями творческих профессий. В этом году планируем обучение “Креаторы финансов” совместно с КУПНО для участников будущего проекта “Лидеры креативных индустрий”. Уже стартовал совместный просветительский проект для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. А для школьников вместе с НИУ ВШЭ — Нижний Новгород и Центром одаренных детей запустим программу по экономике и основам финансов. Разрабатываем кампанию на транспортной инфраструктуре, чтобы пассажиры не совершали банальные финансовые ошибки и не передавали свои карты незнакомым людям для оплаты проезда. Наша главная цель — в том, чтобы финансовая культура устойчиво вошла жизнь каждого», — рассказал начальник ВВГУ Банка России Андрей Попов.