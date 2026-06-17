Показатели по повышению финграмотности граждан планируется включить в региональные рейтинги оценки нижегородских муниципалитетов

Заседание Координационного совета по повышению финансовой грамотности граждан Нижегородской области состоялось под председательством заместителя губернатора Егора Полякова и начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Андрея Попова 16 июня. В 2025 году Нижегородская область получила статус Столицы финансовой культуры. На совете обсудили итоги реализации мероприятий в прошлом году и планы на 2026-й год.
В 2025 году в Нижегородской области было проведено около 15 тысяч просветительских мероприятий (0+): лекции, олимпиады, уроки финграмотности для нижегородцев всех возрастов. Были поставлены два тематических спектакля «Финансовая головоломка» (12+) и «Я вам перезвоню» (12+), реализовывался просветительский проект «Резидент столицы финансовой культуры» (0+). Нижегородское правительство также продолжило вовлекать жителей в управление финансами через широкое распространение практик инициативного бюджетирования — таких как губернаторский проект «Вам решать» (12+).
«Охват нижегородцев мероприятиями по финграмотности увеличился за прошлый год почти на 30 процентов — с 1,4 до 1,8 миллиона человек. Мы “идем” в хорошем темпе, не будем сбавлять его и дальше. В планах на следующий год — разработка новых образовательных продуктов и игровых форматов, работа со школьниками, повышение квалификации педагогов. Мы продолжим уделять большое внимание людям старшего поколения — это самая уязвимая категория. При этом важно активнее работать и с экономически активным населением. К сожалению, многие взрослые люди продолжают попадаться на уловки мошенников, не всегда владеют базовыми финансовыми знаниями. Учитывая важность вопроса, планируем включить показатели по повышению финграмотности граждан в региональные рейтинги оценки нижегородских муниципалитетов. Наши районы были очень вовлечены в эту работу в прошлом году. Уверен, что они будут показывать достойные результаты и в дальнейшем», — подчеркнул Егор Поляков. «Нижегородская область продолжает задавать тренды в сфере финансового просвещения. В этом году мы уделяем особое внимание взаимодействию с представителями творческих профессий. В этом году планируем обучение “Креаторы финансов” совместно с КУПНО для участников будущего проекта “Лидеры креативных индустрий”. Уже стартовал совместный просветительский проект для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. А для школьников вместе с НИУ ВШЭ — Нижний Новгород и Центром одаренных детей запустим программу по экономике и основам финансов. Разрабатываем кампанию на транспортной инфраструктуре, чтобы пассажиры не совершали банальные финансовые ошибки и не передавали свои карты незнакомым людям для оплаты проезда. Наша главная цель — в том, чтобы финансовая культура устойчиво вошла жизнь каждого», — рассказал начальник ВВГУ Банка России Андрей Попов.
Ранее статус Столицы финансовой культуры Нижегородская область получила, представив цифровой образовательный проект «Резидент столицы финансовой культуры» — fincult.nobl.ru/. Региональный Минфин постарался объединить на одном ресурсе всю полезную информацию по финграмотности. На портале в интерактивной форме рассказывается о том, как управлять финансами, избегать мошенников и планировать бюджет.
«Ежегодно нижегородские инициативы включаются в федеральный каталог лучших региональных практик и успешно тиражируются в других регионах. В этом году Минфин заявил для участия в отборе платформу “Резидент финансовой культуры”, а также интерактивный спектакль “Финансовая головоломка”. Сейчас на портале зарегистрировано более 77 тысяч человек. Им предоставлена возможность не только участвовать в просветительских мероприятиях, но и самим их проводить. Статус организатора получили более 170 резидентов портала, которые провели свыше тысячи мероприятий», — рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.
Самым активным организаторам сегодня были вручены благодарственные письма губернатора Нижегородской области. Награды получили Наталья Барабанова (Навашинский округ), Татьяна Кечаева (Пильнинский округ), Екатерина Магарамова (Шарангский округ), Татьяна Матюгина (Вадский округ), Вачаган Рябов (Богородский округ), Наталья Сотникова (Навашинский округ), Светлана Шологон (Воскресенский округ). Кроме того, были отмечены представители профильных ведомств и руководители банков-партнеров в Нижегородской области: Волго-Вятского банка Сбербанка, филиала «Нижегородский» «АО “Альфа-банк”, Приволжского регионального центра СПАО “Ингосстрах”, филиала ПАО “Центр-Инвест”.
В ходе заседания Координационного совета среди уже реализуемых просветительских мероприятий представители министерств также назвали запуск финансовых советов на региональном телевидении (6+), интегрированных в прогноз погоды, и запуск курса (18+) по финграмотности для госслужащих, доступного для прохождения всем желающим.