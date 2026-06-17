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МВД Беларуси сказало, что поставит домашних скандалистов на учет сразу после этого

МВД Беларуси хочет поставить всех домашних скандалистов на учет.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел Беларуси хочет поставить всех домашних скандалистов на учет. Подробности сообщает БелТА.

В Совете Республики 16 июня 2026 года состоялось заседание экспертного совета, на котором рассматривался проект закона «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений». В документе предлагается изменить подходы к проведению профилактической работы с домашними скандалистами.

Как отметил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Александр Купченя, домашних скандалистов предлагают ставить на учет за совершение двух правонарушений. При этом не имеет значения, привлекались ли они к административной ответственности или же дело было прекращено в суде за примирением.

По его словам, ведомство предлагает расширить список лиц, которые могут попасть на профилактический учет. Предлагается включить лиц, которые вернулись из лечебно-трудовых профилакториев, а также осужденных на наказание в виде штрафа.

Тем временем КГБ обратился к белорусам с важной информацией.

Ранее СК предупредил белорусов, что усиливает контроль за двумя соцсетями сразу по четырем критериям.

Кроме того, в Минске пенсионерка лишилась 95 000 рублей после звонка о пенсии.