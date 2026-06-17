МВД Беларуси сказало, что поставит домашних скандалистов на учет сразу после этого

Как отметил начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Александр Купченя, домашних скандалистов предлагают ставить на учет за совершение двух правонарушений. При этом не имеет значения, привлекались ли они к административной ответственности или же дело было прекращено в суде за примирением.