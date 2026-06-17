11 хабаровских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на максимальные 100 баллов

Список стобалльников возглавляют шесть выпускников из Хабаровска: Дарья Мякишева (школа № 27), Виктория Болтикова (школа № 30), Алёна Зобнина (школа № 33), Александра Пятибрат (Политехнический лицей), Дмитрий Кузнецов (Математический лицей) и Дарья Прокопьева (гимназия № 1). В Комсомольске-на-Амуре наивысший балл набрали Арина Иванова (школа № 32), Кристина Толокнова (гимназия № 9) и Анастасия Эзова (школа № 4). Ещё два стобалльных результата зафиксированы у Елизаветы Пенюгиной из школы № 3 Советской Гавани и Леонида Рады из школы села Тополево Хабаровского района. Кроме того, 47 выпускников получили по 97 баллов.