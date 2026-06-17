11 хабаровских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на максимальные 100 баллов

В Хабаровском крае подвели итоги единого государственного экзамена по русскому языку. Экзамен сдавали 5319 участников. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», максимальный результат в 100 баллов показали 11 выпускников.
Список стобалльников возглавляют шесть выпускников из Хабаровска: Дарья Мякишева (школа № 27), Виктория Болтикова (школа № 30), Алёна Зобнина (школа № 33), Александра Пятибрат (Политехнический лицей), Дмитрий Кузнецов (Математический лицей) и Дарья Прокопьева (гимназия № 1). В Комсомольске-на-Амуре наивысший балл набрали Арина Иванова (школа № 32), Кристина Толокнова (гимназия № 9) и Анастасия Эзова (школа № 4). Ещё два стобалльных результата зафиксированы у Елизаветы Пенюгиной из школы № 3 Советской Гавани и Леонида Рады из школы села Тополево Хабаровского района. Кроме того, 47 выпускников получили по 97 баллов.
Всего по итогам четырех сданных экзаменов в Хабаровском крае насчитывается 21 стобалльный результат.
Сто баллов по истории заработал выпускник школы № 16 Комсомольска-на-Амуре, по литературе — две выпускницы хабаровских лицея «Ритм» и Экономической гимназии. Химию на максимальный балл сдали 7 человек: из школы № 30, Лицея инновационных технологий, лицея «Ступени», гимназии № 4, а также трое учеников школы № 12 краевой столицы.
Выпускники, набравшие 95 баллов и выше, могут претендовать на именную денежную премию имени Н. И. Гродекова.
Основной период ЕГЭ в регионе продолжается.
Завтра, 18 июня, выпускники 11 классов сдают экзамены по информатике и устную часть по иностранным языкам.