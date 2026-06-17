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В Красноярском крае ожидаются заморозки и чрезвычайная пожарная опасность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 и 19 июня в центральных районах Красноярского края, а также в Эвенкии сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 и 19 июня в центральных районах Красноярского края, а также в Эвенкии сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

В это же время в центральных и южных территориях возможны заморозки на поверхности почвы до −2 градусов, сообщают в МЧС.

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