В Красноярском крае ожидаются заморозки и чрезвычайная пожарная опасность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 и 19 июня в центральных районах Красноярского края, а также в Эвенкии сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.
В это же время в центральных и южных территориях возможны заморозки на поверхности почвы до −2 градусов, сообщают в МЧС.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше