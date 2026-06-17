В Хабаровском крае муралы с героями будут видны даже ночью

Продолжится и преображение дамбы Южного округа в Хабаровске. Конкурс на лучший эскиз монументального арт-объекта решено сделать ежегодным. В прошлом году один из пролётов украсило изображение амурского тигра, созданное студентами. В перспективе за несколько лет вся дамба со стороны воды может превратиться в единое художественное пространство.