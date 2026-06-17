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В Хабаровском крае муралы с героями будут видны даже ночью

Для проекта «Муралы Победы» разработают единую концепцию, а рядом с арт-объектами проведут благоустройство.

В Хабаровском крае продолжится развитие патриотического проекта «Муралы Победы», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

На рабочем совещании губернатор Дмитрий Демешин дал ряд поручений, которые должны ускорить создание новых арт-объектов и расширить географию проекта.

Одним из ключевых решений станет разработка единой концепции для всех муралов, которые будут появляться в городах и посёлках региона. По словам главы края, важно, чтобы жители разных территорий знали истории героев, изображённых на фасадах зданий, а сам проект сохранял узнаваемый стиль.

«Важно, чтобы география проекта расширялась, а каждый житель — от Хабаровска до отдалённых районов — знал историю героев, изображённых на фасадах домов», — отметил Дмитрий Демешин.

Отдельное внимание уделят благоустройству территорий возле уже созданных и будущих муралов. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре планируется ремонт фасадов и установка архитектурной подсветки.

«Изображения героев не должны меркнуть с уходом солнца. Нужно продумывать освещение уже на стадии эскизов», — подчеркнул губернатор.

Продолжится и преображение дамбы Южного округа в Хабаровске. Конкурс на лучший эскиз монументального арт-объекта решено сделать ежегодным. В прошлом году один из пролётов украсило изображение амурского тигра, созданное студентами. В перспективе за несколько лет вся дамба со стороны воды может превратиться в единое художественное пространство.

Кроме того, муниципалитетам поручено оказывать содействие в оформлении разрешительной документации и согласовании художественных решений, чтобы новые проекты реализовывались без лишних задержек.

«Наша общая задача — сделать города края не только уютными и красивыми, но и наполненными смыслами. Муралы — это наша зримая память о героях, их подвигах и той великой цене, которую заплатил наш народ за мир», — заявил Дмитрий Демешин.