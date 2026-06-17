Нижегородские ученые исследуют одну из главных причин бесплодия

Нижегородские специалисты предложили заменить неприятные процедуры на малоинвазивную оптическую томографию и лазерный контроль кровотока. Кроме того, впервые в России появится коллекция культур клеток из менструальной крови для изучения патологии на клеточном уровне. Для анализа задействуют искусственный интеллект.