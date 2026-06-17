Нижегородские ученые исследуют одну из главных причин бесплодия

Учёные нижегородского НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ приступили к исследованию одной из главных причин бесплодия — «тонкий эндометрий». Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
«Тонким эндометрием» называется состояние, при котором слизистая матки не готова принять эмбрион. Долгое время диагноз не поддавался лечению из-за болезненной и неточной диагностики.
Нижегородские специалисты предложили заменить неприятные процедуры на малоинвазивную оптическую томографию и лазерный контроль кровотока. Кроме того, впервые в России появится коллекция культур клеток из менструальной крови для изучения патологии на клеточном уровне. Для анализа задействуют искусственный интеллект.
Врачи получат надежный инструмент, чтобы спрогнозировать имплантационный потенциал эндометрия. В дальнейшем это позволит подбирать индивидуальную схему лечения для каждой женщины и повысить шансы на успешную беременность.
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