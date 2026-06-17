Волгоград вошёл в южный маршрут автопробега «Дорогами народных ополченцев»

Масштабный автопробег «Дорогами народных ополченцев» стартует в Москве 22 июня. Волгоград вошёл в его южный маршрут, сообщает РИАЦ.
В городе на Волге автомобилистов на 15 машинах планируют встретить в понедельник, 29 июня. Экипажи возглавят Герои России и Герои Советского Союза. Один из них будет полностью женским — автоледи будут передвигаться на отечественном «Москвиче».
Всего три маршрута проекта охватят 18 регионов России и шесть регионов Беларуси. Его участники будут двигаться по трём направлениям — северному, западному и южному. Они посетят города-герои и города воинской славы, а также памятные места, которые связаны с подвигом ополченцев.
Местом старта и финиша пробега станет памятный знака войнам 21-й дивизии народного ополчения Киевского района Москвы. Здесь 3 июля 1941 года было создано народное ополчение.
Ранее стало известно, что паломнический маршрут по Волгограду впервые включен в федеральный сервис.