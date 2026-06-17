Волгоград вошёл в южный маршрут автопробега «Дорогами народных ополченцев»

Всего три маршрута проекта охватят 18 регионов России и шесть регионов Беларуси. Его участники будут двигаться по трём направлениям — северному, западному и южному. Они посетят города-герои и города воинской славы, а также памятные места, которые связаны с подвигом ополченцев.