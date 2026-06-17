Нижегородцам рассказали, какие пенсии повысят с августа

Летом 2026 года произойдёт повышение пенсий сразу по нескольким основаниям. Это касается как страховых, так и накопительных выплат, а также некоторых профессиональных категорий. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в интервью ТАСС.
Перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров.
1 августа 2026 года будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Это касается тех, за кого работодатели в 2025 году перечисляли страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии. Размер прибавки будет индивидуальным и зависит от заработка, стажа работы и количества пенсионных коэффициентов (ИПК).
Для большинства получателей страховой пенсии по старости и инвалидности максимальный перерасчёт составляет три ИПК. В 2026 году один ИПК равен 156,76 рубля, что даёт максимальную прибавку в размере 470,28 рубля в месяц.
Увеличение накопительных пенсий.
С 1 августа 2026 года накопительные пенсии будут пересчитаны на основе результатов инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Для получателей накопительных пенсий прибавка составит 17,3%. Также увеличатся срочные пенсионные выплаты, связанные с программами софинансирования, самостоятельными взносами и направлением материнского капитала на будущую пенсию. Для этой категории пенсионеров рост составит 19,3%. Перерасчёт будет проведён автоматически, без необходимости обращения в соответствующие органы.
Прибавки для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.
Летом 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится для пенсионеров, достигших 80 лет в июне, июле или августе. В 2026 году размер обычной фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля, а после 80 лет — 19 169,38 рубля. К этой сумме добавляется выплата на уход в размере 1 413,86 рубля. Это правило также распространяется на пенсионеров с I группой инвалидности, за исключением случаев, когда повышенная фиксированная выплата уже была назначена по этой категории.
Увеличение фиксированной выплаты при наличии иждивенцев.
Пенсионерам, у которых появились нетрудоспособные иждивенцы, также будет увеличена фиксированная выплата. За одного иждивенца добавляют 3 194,90 рубля, за двоих — 6 389,80 рубля, за троих — 9 584,70 рубля. В эту категорию входят несовершеннолетние дети и дети до 23 лет при условии обучения на очном отделении и соблюдения других условий, предусмотренных законодательством.
Повышение пенсий для пенсионеров с северным и сельским стажем.
Пенсионерам с северным или сельским стажем также предусмотрена прибавка к фиксированной выплате. Для тех, кто проработал 15 лет на Крайнем Севере, прибавка составит 4 792,35 рубля. За 20 лет работы в приравненных к Крайнему Северу местностях прибавка составит 2 875,41 рубля. Пенсионеры с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве получат надбавку в размере 2 396,17 рубля. Эти суммы могут быть начислены тем, чье право на прибавку будет подтверждено в летний период 2026 года.
Профессиональные доплаты для бывших летчиков и работников угольной промышленности.
В августе 2026 года возможен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Эти выплаты рассчитываются индивидуально и зависят от стажа работы, заработка и дополнительных взносов, поступивших в соответствующие фонды.