Нижегородцам рассказали, какие пенсии повысят с августа

Летом 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится для пенсионеров, достигших 80 лет в июне, июле или августе. В 2026 году размер обычной фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля, а после 80 лет — 19 169,38 рубля. К этой сумме добавляется выплата на уход в размере 1 413,86 рубля. Это правило также распространяется на пенсионеров с I группой инвалидности, за исключением случаев, когда повышенная фиксированная выплата уже была назначена по этой категории.