Из Красноярского края выдворят 117 нелегальных мигрантов

В Красноярском крае с 1 по 10 июня прошел первый этап всероссийской оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Сотрудники полиции, краевого УФСБ, прокуратуры Сибирского линейного управления МВД России при силовой поддержке регионального управления Росгвардии проверили места пребывания и проживания иностранцев. По итогам мероприятия принято решение выдворить за пределы региона и России 117 иностранных граждан. Для 93 нарушителей сократили сроки временного пребывания в стране, а 199 иностранным гражданам отказали во въезде в Россию. Правоохранители возбудили 26 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки иностранных граждан на миграционный учет.