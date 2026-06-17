В Приморье медведица Майя найдена живой и передана волонтёрам

В Приморье волонтеры приюта «Земля прайда» из Москвы разыскали медведицу Майю, которую долгое время держали на цепи в клетке в селе Иннокентьевка Лесозаводского городского округа.
Как ранее писал «АиФ-Приморье», хозяин животного увез медведицу в неизвестном направлении после того, как общественность обратила внимание на условия её содержания, но теперь Майя находится в безопасности.
Издание VLADIVOSTOK1.RU сообщило, что поиск Майи оказался крайне сложной задачей с множеством проблем, но сейчас волонтеры испытывают огромную радость, поскольку могут предоставить медведице шанс на новую нормальную жизнь.
Конкретные детали вызволения медведицы не уточняются. Ранее волонтеры предполагали возможность договориться с хозяевами и выкупить животное, а также призвали людей не критиковать бывших владельцев животного и не оскорблять их. Представители приюта даже сообщили, что благодарны хозяевам хотя бы за то, что те оставили животное в живых, поскольку могли пристрелить его и заявить, что не знают места его нахождения. Полную информацию о ситуации зоозащитники пообещали сообщить позже.
Известно, что значительную поддержку волонтерам оказали сотрудники УФСБ в Дальнереченске и Спасске-Дальнем, а также специалисты Росприроднадзора. Сейчас для медведицы готовят необходимые документы и вскоре отправят её в Москву.
О медведице, более 20 лет проведшей в неволе, широкая общественность узнала в начале июня, когда неравнодушные люди забили тревогу и обратились ко всем с просьбой вмешаться в судьбу животного. Они рассказали, что медведица живёт в тесной клетке в антисанитарных условиях, часто без воды и с плохим питанием, а само животное постоянно используют для натаскивания охотничьих собак.
После первой волны негодования в соцсетях эксперт второй категории по породам и испытаниям лаек Александр Бессонов заявил, что информация о плохом обращении с медведицей не соответствует действительности. Он также сообщил, что у владельцев животного есть договор с госслужбой и составлен соответствующий акт приема-передачи животного.
Но местные жители рассказали волонтеру Яне Позднюк, которая лично приехала в Иннокентьевку, что животное во время травли собаками избивают палками. Активистка обнаружила у зверя небольшие зажившие раны и проплешины.
Позже к спасению Майи подключились волонтеры из московского приюта «Земля прайда», которые прилетели в Приморье, но оказалось, что Майя пропала — клетка оказалась пуста.
Сейчас Майя наконец попала в заботливые руки, но представители приюта с горечью говорят, что психика медведицы, скорее всего, навсегда нарушена.