В Приморье медведица Майя найдена живой и передана волонтёрам

Конкретные детали вызволения медведицы не уточняются. Ранее волонтеры предполагали возможность договориться с хозяевами и выкупить животное, а также призвали людей не критиковать бывших владельцев животного и не оскорблять их. Представители приюта даже сообщили, что благодарны хозяевам хотя бы за то, что те оставили животное в живых, поскольку могли пристрелить его и заявить, что не знают места его нахождения. Полную информацию о ситуации зоозащитники пообещали сообщить позже.