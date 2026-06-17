Прокуратура вернула 460 га земли, заросшей бурьяном в Красноярском крае

В Большом Улуе прокуратура вернула муниципалитету 460 га земли, заросшей бурьяном. На протяжении пяти лет фермер не обрабатывал землю. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В 2018 году администрация Большеулуйского района передала местному фермеру более 460 гектаров сельхозземель в безвозмездное пользование. Условие было простым: участок должен использоваться по назначению — для ведения сельского хозяйства.
Однако за пять лет на земле не появилось ни посевов, ни урожая. Вместо этого участок зарастал сорняками и кустарником, а его состояние ухудшалось. Несмотря на это, в 2023 году муниципалитет бесплатно передал землю фермеру уже в собственность.
Прокурорская проверка показала, что оснований для такого подарка не было. Земля, предоставленная для сельхозпроизводства, фактически не использовалась. В защиту интересов муниципалитета прокуратура обратилась в Арбитражный суд с требованием признать сделку незаконной.
Суд согласился с доводами прокурора. Участок площадью более 460 гектаров и стоимостью свыше 9 миллионов рублей возвращён в муниципальную собственность. Исполнение решения на контроле прокуратуры.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае изъяли свыше 150 га заброшенных земель.