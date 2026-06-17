Прокуратура вернула 460 га земли, заросшей бурьяном в Красноярском крае

Однако за пять лет на земле не появилось ни посевов, ни урожая. Вместо этого участок зарастал сорняками и кустарником, а его состояние ухудшалось. Несмотря на это, в 2023 году муниципалитет бесплатно передал землю фермеру уже в собственность.