Анонимные медуслуги: с 1 сентября изменят правила платной медицины

С 1 сентября в России меняются правила оказания платной медицинской помощи. Новые нормы коснутся и жителей Волгограда: среди ключевых изменений — возможность дистанционно заключать договор об оказании медуслуг при наличии у клиники доступа к сайту или мобильному приложению.
Медицинские организации при оказании платных услуг будут обязаны соблюдать требования о передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Также изменятся требования к содержанию договора: теперь в нем обязательно должны указываться сроки предоставления платных медицинских услуг, тогда как ранее требовалось прописывать только условия и сроки ожидания.
Отдельное изменение касается анонимных медицинских услуг — при их оказании пациент больше не обязан указывать данные паспорта в договоре, — пишет ТАСС.
Волгоградцам, которые планируют обращаться за платными медицинскими услугами после 1 сентября, стоит обращать внимание на наличие у клиники возможности дистанционного заключения договора и проверять, указаны ли в документе конкретные сроки оказания услуг.
Ранее сообщалось о получении выплат при рождении первенцев в Волгограде.