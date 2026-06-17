Анонимные медуслуги: с 1 сентября изменят правила платной медицины

Медицинские организации при оказании платных услуг будут обязаны соблюдать требования о передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Также изменятся требования к содержанию договора: теперь в нем обязательно должны указываться сроки предоставления платных медицинских услуг, тогда как ранее требовалось прописывать только условия и сроки ожидания.