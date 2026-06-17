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Анонимные медуслуги: с 1 сентября изменят правила платной медицины

В договоре на платные услуги паспорт больше не понадобится.

С 1 сентября в России меняются правила оказания платной медицинской помощи. Новые нормы коснутся и жителей Волгограда: среди ключевых изменений — возможность дистанционно заключать договор об оказании медуслуг при наличии у клиники доступа к сайту или мобильному приложению.

Медицинские организации при оказании платных услуг будут обязаны соблюдать требования о передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Также изменятся требования к содержанию договора: теперь в нем обязательно должны указываться сроки предоставления платных медицинских услуг, тогда как ранее требовалось прописывать только условия и сроки ожидания.

Отдельное изменение касается анонимных медицинских услуг — при их оказании пациент больше не обязан указывать данные паспорта в договоре, — пишет ТАСС.

Волгоградцам, которые планируют обращаться за платными медицинскими услугами после 1 сентября, стоит обращать внимание на наличие у клиники возможности дистанционного заключения договора и проверять, указаны ли в документе конкретные сроки оказания услуг.

Ранее сообщалось о получении выплат при рождении первенцев в Волгограде.