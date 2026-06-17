Защита белгородской экс-чиновницы будет добиваться пересмотра дела о терроризме

В октябре 2025 года Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе рассмотрел жалобы на приговор и оставил его без изменения, он вступил в законную силу. В начале июня 2026 года Верховный суд РФ (ВС РФ) отклонил кассационные жалобы осужденных на решения предыдущих инстанций. Адвокат Виктории Шинкарук также заявил, что намерен подготовить жалобу в ВС РФ в порядке надзора, но признался, что «больших иллюзий не питает».