Экс-депутат Телепнев выйдет из тюрьмы раньше срока

Напомним, Александр Телепнев был осуждён в 2023 году после инцидента в пермском баре «Наташа». Следствие установило, что в апреле 2022 года он находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения. По данным правоохранительных органов, мужчина нецензурно выражался, проявлял агрессию и бросал различные предметы, включая стакан, ведёрко для льда и стул.