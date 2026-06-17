Нефтяники организовали выступление звезд мировой оперы в Перми

При поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в большом зале пермской филармонии состоялся концерт «Шедевры мировой оперы» с участием ведущих солистов российских театров и Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Мероприятие входит в цикл юбилейных концертов академической и эстрадной классики, которые проходят в регионах присутствия «ЛУКОЙЛА» в год 35-летия Компании.
Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ».
Программа объединила признанные шедевры Чайковского, Верди, Пуччини, Бизе, Легара и других композиторов. Высочайшим уровнем вокального мастерства зрителей порадовали лауреаты международных конкурсов — солист театра «Геликон-опера» Иван Гынгазов (тенор), Мария Баянкина (сопрано), солист Мариинского театра Владислав Сулимский (баритон). Выступление состоялось под аккомпанемент Большого симфоническогооркестра имени П. И. Чайковского под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко.
Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ».
Концерт прошёл при полном аншлаге. Зрители тепло приняли как арии из популярных опер, так и редко исполняемые вокальные партии.