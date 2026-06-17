Нефтяники организовали выступление звезд мировой оперы в Перми

При поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в большом зале пермской филармонии состоялся концерт «Шедевры мировой оперы» с участием ведущих солистов российских театров и Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Мероприятие входит в цикл юбилейных концертов академической и эстрадной классики, которые проходят в регионах присутствия «ЛУКОЙЛА» в год 35-летия Компании.