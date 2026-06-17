Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтяники организовали выступление звезд мировой оперы в Перми

Зрители тепло приняли как арии из популярных опер, так и редко исполняемые вокальные партии.

Источник: Комсомольская правда

При поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в большом зале пермской филармонии состоялся концерт «Шедевры мировой оперы» с участием ведущих солистов российских театров и Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Мероприятие входит в цикл юбилейных концертов академической и эстрадной классики, которые проходят в регионах присутствия «ЛУКОЙЛА» в год 35-летия Компании.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ».

Программа объединила признанные шедевры Чайковского, Верди, Пуччини, Бизе, Легара и других композиторов. Высочайшим уровнем вокального мастерства зрителей порадовали лауреаты международных конкурсов — солист театра «Геликон-опера» Иван Гынгазов (тенор), Мария Баянкина (сопрано), солист Мариинского театра Владислав Сулимский (баритон). Выступление состоялось под аккомпанемент Большого симфоническогооркестра имени П. И. Чайковского под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ».

Концерт прошёл при полном аншлаге. Зрители тепло приняли как арии из популярных опер, так и редко исполняемые вокальные партии.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше