Кравчук: Число стран-участниц международного фестиваля «Муралы-на-Амуре» в этом году выросло

Накануне в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского состоялось торжественное открытие второго международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре». В этом году событие объединило творческую молодежь и студентов из 14 стран мира, которые украсят улицы города яркими символами своих государств, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«В прошлом году мы впервые провели этот фестиваль и сразу увидели огромный интерес со стороны хабаровчан. Жители начали активно интересоваться культурой и традициями государств, чьи символы появились на улицах города. Это подтолкнуло нас к решению сделать проект традиционным. В этот раз к нам приехали 15 команд из 14 стран. Это больше, чем в прошлом году. Тогда участие в мероприятии приняли представители 11 стран. Фестиваль “Муралы-на-Амуре” доказывает, что нас любят во многих уголках мира, а Хабаровск всегда открыт для друзей», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Начальник управления международных связей администрации Хабаровска Ирина Фирсакова сообщила, что этот фестиваль планируется провести и в следующем году, так как он становится «визитной карточкой» города. Она отметила, что в этот раз в мероприятии участвуют как профессионалы и начинающие авторы, так и студенты, приехавшие в ТОГУ изучать русский язык. Фирсакова также добавила, что хабаровская молодежь активно помогает им адаптироваться, а такие события сближают народы и дают возможность узнать о культуре разных стран.
На торжественном открытии второго международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре».. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
На торжественном открытии второго международного арт-фестиваля «Муралы-на-Амуре».. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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Иностранные участники фестиваля признаются, что краевая столица сразу покорила их своей атмосферой и дружелюбием местных жителей.
«Я очень люблю Хабаровск, здесь много красивых зеленых парков. Люди в городе очень открытые и дружелюбные, всегда готовы помочь. Сейчас стоит отличная погода, очень приятно просто гулять по улицам», — рассказала участница международного фестиваля «Муралы-на-Амуре» из Руанды Игитангаза Шекина.
«Хабаровск — очень хороший город и мне нравится, что здесь есть такие потрясающие фестивали. В целом краевая столица привлекает своей набережной, ухоженными улицами и прекрасными закатами», — поделился впечатлениями участник международного фестиваля «Муралы-на-Амуре» из Индии Хан Фараз.
Итоги фестиваля «Муралы-на-Амуре» будут подведены завтра.