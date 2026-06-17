Кравчук: Число стран-участниц международного фестиваля «Муралы-на-Амуре» в этом году выросло

«В прошлом году мы впервые провели этот фестиваль и сразу увидели огромный интерес со стороны хабаровчан. Жители начали активно интересоваться культурой и традициями государств, чьи символы появились на улицах города. Это подтолкнуло нас к решению сделать проект традиционным. В этот раз к нам приехали 15 команд из 14 стран. Это больше, чем в прошлом году. Тогда участие в мероприятии приняли представители 11 стран. Фестиваль “Муралы-на-Амуре” доказывает, что нас любят во многих уголках мира, а Хабаровск всегда открыт для друзей», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.