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В Свердловской области врачей вооружают искусственным интеллектом

ИИ помогает уральским врачам в работе.

Источник: Комсомольская правда

Представители медицинского сообщества Свердловской области обсудили в Красноуфимске внедрение искусственного интеллекта в качестве рабочего инструмента в деятельность специалистов. В мероприятии приняла участие заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Именно под контролем Савиновой в Свердловской области идет трансформация системы здравоохранения, в том числе, за счет использования ИИ-технологий.

— Мы инвестируем не только в инфраструктуру, но и в знания наших руководителей: люди, которые понимают технологию, способны ее грамотно внедрить и получить реальный результат для пациентов, — говорит министр здравоохранения Свердловской области.

Искусственный интеллект применяется для расшифровки совещаний, также ИИ помогает врачам больше времени уделять пациентам, проводить более точную диагностику заболеваний и тщательнее работать с медицинскими картами.