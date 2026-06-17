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Красноярцам предлагают пройти опрос об эффективности борьбы с мошенниками

Народный фронт запустил опрос об эффективности борьбы с телефонными мошенниками.

Источник: Комсомольская правда

Народный фронт проводит опрос о том, насколько эффективно в стране ведется борьба с телефонными мошенниками. Своим мнением о происходящем и предложениями по улучшению обстановки могут поделиться и жители Красноярского края.

Опрос займет всего 5−10 минут. Пройти его можно до 30 июня.

«Мы видим, что злоумышленники становятся все изощреннее и придумывают новые схемы обмана, “подстраиваясь” под возраст, условия проживания и жизненные обстоятельства потенциальных жертв. К сожалению, как по стране, так и в нашем регионе фиксируются случаи, когда красноярцы лишаются не только сбережений, но и берут на себя огромные кредитные обязательства под давлением аферистов», — говорит Оксана Ларионова, руководитель исполкома Народного фронта в Красноярском крае.

Результаты опроса общественники передадут президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что 13 июня в прокуратуре Красноярского края представили традиционную сводку о мобильном мошенничестве за неделю. Только за минувшие семь дней у 60 жителей региона дистанционно похитили более 17 миллионов рублей.

В семи случаях люди попались на желании быстро и много заработать на фальшивых криптобиржах. 18 человек оказались под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций, которые якобы спасали чужие сбережения. Остальные жители попались на менее распространенные схемы обмана.

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 2620 человек. Ущерб — 1 миллиард рублей.