Красноярцам предлагают пройти опрос об эффективности борьбы с мошенниками

«Мы видим, что злоумышленники становятся все изощреннее и придумывают новые схемы обмана, “подстраиваясь” под возраст, условия проживания и жизненные обстоятельства потенциальных жертв. К сожалению, как по стране, так и в нашем регионе фиксируются случаи, когда красноярцы лишаются не только сбережений, но и берут на себя огромные кредитные обязательства под давлением аферистов», — говорит Оксана Ларионова, руководитель исполкома Народного фронта в Красноярском крае.